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曾訪台菲律賓世界小姐 父親離奇於警局自盡

巴隆高（左）事後向菲國媒體表示，自己在父親喪命前有跟他通過電話，不相信他會自殺。（圖截自Hillarie Parungao臉書）

2017-04-23  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕2015年菲律賓世界小姐巴隆高（Hillarie Parungao）去年11月曾來到台灣參加「2016年亞太文化日」活動，有外媒報導指出，巴隆高的父親日前疑涉毒品交易，於18日在呂宋島新比斯開省（Nueva Vizcaya）索拉諾鎮（Solano）的警局內奪槍自盡，但整起案件卻是疑點重重。

綜合外媒報導，據菲國警方說法，巴隆高的父親丹尼爾（Danielle Parungao）於18日被索拉諾鎮警方逮捕，並從他身上搜出4小包的毒品，丹尼爾被帶到警局，在製作筆錄時自稱呼吸困難，警員因此解開他的手銬準備帶他去醫院，沒想到他突然奪下警槍且朝自己嘴部開槍自盡，因而當場喪命。

但巴隆高事後向菲國媒體表示，自己在父親喪命前有跟他通過電話，不相信他會自殺。她還說到，父親是名稻米貿易商，被逮捕時正在等人進行稻米交易，雖然父親曾有吸毒習慣，但早已戒掉。

目前菲律賓法醫檢驗丹尼爾的遺體後，發現他的手指並無火藥殘留跡象，丹尼爾的家屬已要求菲國警政署調查整起事件。索拉諾鎮警方則堅稱有證據能證明丹尼爾確實開槍自盡。

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  • 菲律賓世界小姐巴隆高的父親疑似牽涉毒品交易，於18日在警局內奪槍自盡，但整起案件卻是疑點重重。（圖截自Hillarie Parungao臉書）

    菲律賓世界小姐巴隆高的父親疑似牽涉毒品交易，於18日在警局內奪槍自盡，但整起案件卻是疑點重重。（圖截自Hillarie Parungao臉書）

  • 2015年菲律賓世界小姐巴隆高去年11月曾來到台灣參加「2016年亞太文化日」活動。（圖截自Hillarie Parungao臉書）

    2015年菲律賓世界小姐巴隆高去年11月曾來到台灣參加「2016年亞太文化日」活動。（圖截自Hillarie Parungao臉書）

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