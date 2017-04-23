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政治攻擊科學事實 科學家怒了走上街頭

2017-04-23  00:14

〔中央社〕全球數以千計科學家和他們的支持者今天將走上街頭，抗議政治攻擊事實和證據。

除了華府外，全球超過600個城市也計畫發起同步遊行。主辦單位表示，這場首次舉行、「為科學而走」的活動是要呼籲重視生活中各個面向的科學。

主辦單位在官網上發表聲明說：「這場遊行引發關於科學家是否該涉入政治的熱烈討論。」

聲明說：「面對懷疑科學共識及限制科學探險這個令人憂心的趨勢，我們可能想問，我們負擔得起不出面辯護的後果嗎？」

分子和細胞生物學家柯瑪羅夫（Lydia Villa-Komaroff）表示，主辦單位說這項遊行沒有黨派色彩，也非針對美國總統川普或任何政治人物和政黨，但川普政府絕對「催化了」這項行動。

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