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法國大選今登場 近6萬軍警出動維安

法國總統大選於23日登場，當局已為此安排近6萬名軍警，希望藉此確保各地維安。（法新社）

2017-04-23  00:23

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選於今（23）天登場，但近日巴黎香榭麗舍大道才剛發生殺警恐攻，當局為此安排近6萬名軍警，希望藉此確保各地維安。

綜合媒體報導，法國大選於今天登場，若在這次投票中無候選人獲得絕對多數，得票率最高的2人將進入預定於5月份舉行的二輪決選。

由於近期歐洲恐攻事件頻傳，法國當局將出動5萬名警力及7000名軍人保護全國各地選民，在將近6萬7千處投票站也將設置金屬探測器，並安排專人進行安檢。針對總統候選人及政要的人身安全，當局也已安排維安人力及保護措施，

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  • 由於近期恐攻事件頻傳，法國當局將出動5萬名警力及7000名軍人保護全國各地選民。（美聯社）

    由於近期恐攻事件頻傳，法國當局將出動5萬名警力及7000名軍人保護全國各地選民。（美聯社）

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標題：法國大選今登場 近6萬軍警出動維安


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