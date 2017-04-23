法國總統大選 海外領地、僑民提前1天投票

2017-04-23 00:17

〔中央社〕法國海外領地以及住在夏威夷等美國某些州的僑民昨天開始投下法國總統選舉的選票，較本土選民提前1天。此次選舉結果可能會改變全球政治景觀。

在已辦理登記的全法4700萬選民中，住在南太平洋玻里尼西亞（Polynesia）、瓜德羅普（Guadeloupe）、法屬圭亞那（French Guiana）以及加勒比海馬丁尼閣（Martinique）等偏遠地區的選民，不及100萬。

這些海外領地提前投票，是為了避免受到本土開票結果的影響。在格林威治時間今天傍晚6時前後，結果就會揭曉。