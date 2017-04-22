拆了安全網 空中女飛人失手墜落18公尺

2017-04-22 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕在白俄羅斯首都明斯克的一場馬戲團表演中，一位空中飛人在演出中發生失誤，從18公尺高的空中摔落。所幸只有左手受傷與輕微的腦震盪。

根據《每日郵報》報導，摔落的空中飛人蘇爾珍納（Maria Syulgina）與她的丈夫搭擋為觀眾帶來空中鞦韆，她用單腳勾著丈夫的單腳，單手抓著丈夫的單手，把身體在空中展開，並且緩慢的旋轉。不料，一時的手滑，她由18公尺的高處墜落，現場觀眾發出驚叫，他的丈夫趕忙降下繩索查看。幸好最後沒有生命危險。

馬戲團行政單位表示，無論蘇爾珍納的傷勢如何，她都不會獲得任何賠償。因為拆除所有安全網以及其他安全設備的要求，是她自己決定的。

蘇爾珍納也表示，自己冒著生命危險做這樣的決定，是因為如果有安全設備，反而會妨礙她的表演。這並不是她首次發生失誤，五年前在德國的一場演出中，她摔傷了脛骨。她說：「這是職業創傷。我不怕再次演出，所有的藝術家都已準備好接受這樣的事。」

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