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無良！印度「聖牛保護者」組織 將9歲女孩打到骨折

2017-04-22  23:30

〔即時新聞／綜合報導〕印度一個5人的家庭在昨天遭到自稱是「聖牛保護者」（Gau Rakshak）組織的成員持鐵棍打成重傷，其中一名9歲小女孩在內被打到多處骨折，還有一名10歲兒童仍失蹤。

綜合報導指出，由右翼民族主義激進分子組成的「聖牛保護者」成員昨天在雷阿西縣（Reasi）以保護聖牛為名，用鐵棍攻擊當地一個遊牧家庭的5名成員打成重傷，還包括一位9歲小女孩在內。這位9歲小女孩（Sammi）被打到多處骨折，已經被緊急送往醫院治療。

遭被打傷的男子比干（Naseem Begam）表示，對方不知道為什麼就無情地毆打他們，甚至用力毆打家庭中的年長人士。而他們家中一位10歲的孩子現在仍下落不明、生死未卜。攻擊他們的人後來將他們的整個羊群和牛群都帶走了。

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  • 印度一個家庭在昨天遭自稱是「聖牛保護者」組織的成員持鐵棍打成重傷。（圖擷自The Times of India）

    印度一個家庭在昨天遭自稱是「聖牛保護者」組織的成員持鐵棍打成重傷。（圖擷自The Times of India）

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