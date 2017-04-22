捍衛戰警2真實版！西班牙渡輪 直接衝撞防波堤
2017-04-22 22:26
西班牙的加那利群島週五晚間驚傳一艘渡輪在離港後突然失控並撞擊防波堤，導致船上13名乘客受傷。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕西班牙的加那利群島週五晚間驚傳一艘渡輪在離港後突然失控並撞擊防波堤，導致船上13名乘客受傷之餘，沿岸的燃油管線也因此受損，據傳已造成約3公里的漏油。
西班牙當局週六指出，一艘渡輪昨晚間在駛離加那利群島的碼頭不久，竟突然發生停電，隨後更失控撞向港口的防波堤，從事後傳出的影片可看到，強大的撞擊力道將一小段防波堤完全撞毀，揚起一片灰塵。
相關報導指出，當時船上載有140名乘客、30名船員，該起意外導致包含孕婦在內的13名乘客受傷，且有其中5人被送往醫院接受治療。而船身撞擊防波堤後，也引發燃油管線破裂，導致漏油事件，據傳已形成3公里的油汙，當局已為此啟動應急機制處理。
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