| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

捍衛戰警2真實版！西班牙渡輪 直接衝撞防波堤

西班牙的加那利群島週五晚間驚傳一艘渡輪在離港後突然失控並撞擊防波堤，導致船上13名乘客受傷。（圖擷自YouTube）

2017-04-22  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙的加那利群島週五晚間驚傳一艘渡輪在離港後突然失控並撞擊防波堤，導致船上13名乘客受傷之餘，沿岸的燃油管線也因此受損，據傳已造成約3公里的漏油。

西班牙當局週六指出，一艘渡輪昨晚間在駛離加那利群島的碼頭不久，竟突然發生停電，隨後更失控撞向港口的防波堤，從事後傳出的影片可看到，強大的撞擊力道將一小段防波堤完全撞毀，揚起一片灰塵。

相關報導指出，當時船上載有140名乘客、30名船員，該起意外導致包含孕婦在內的13名乘客受傷，且有其中5人被送往醫院接受治療。而船身撞擊防波堤後，也引發燃油管線破裂，導致漏油事件，據傳已形成3公里的油汙，當局已為此啟動應急機制處理。

相關影片請見：

廣告
  • 一艘渡輪昨晚間在駛離加那利群島的碼頭不久，竟突然發生停電，隨後更失控撞向港口的防波堤，進而引發漏油事件。（歐新社）

    一艘渡輪昨晚間在駛離加那利群島的碼頭不久，竟突然發生停電，隨後更失控撞向港口的防波堤，進而引發漏油事件。（歐新社）

  • 當時船上載有140名乘客、30名船員，該起意外導致包含孕婦在內的13名乘客受傷，且有其中5人被送往醫院接受治療。（歐新社）

    當時船上載有140名乘客、30名船員，該起意外導致包含孕婦在內的13名乘客受傷，且有其中5人被送往醫院接受治療。（歐新社）

  • 渡輪失控撞擊防波堤，沿岸的燃油管線也因此受損，據傳已造成約3公里的漏油。（圖擷自YouTube）

    渡輪失控撞擊防波堤，沿岸的燃油管線也因此受損，據傳已造成約3公里的漏油。（圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 渡輪 漏油 燃油管線 管線 西班牙 防波堤
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：捍衛戰警2真實版！西班牙渡輪 直接衝撞防波堤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.