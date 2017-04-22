英夫婦捐贈110年老鋼琴 不知內藏1900萬古金幣

2017-04-22 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對夫婦之前捐贈一架舊鋼琴給社區學院，結果調音師在修整這架鋼琴時，竟發現裡面藏有大批古老金幣，價值至少50萬英鎊（約1943萬元新台幣）。

綜合報導指出，英國一對夫婦之前將一架有110年歷史的老舊鋼琴捐給「畢曉普斯堡社區學院（Bishop’s Castle community college）」。學院在去年耶誕節前夕請來調音師修整鋼琴，結果竟然在鋼琴裡發現許多古金幣。英國法院事後對這些古金幣進行鑑定，並確認這批金幣的年代是在1847年到1915年，橫跨了維多利亞女王、愛德華七世和喬治五世的統治時期。

由於現在尚未找到金幣的真正主人，因此鋼琴目前主人畢曉普斯堡社區學院和調音師，有權分享金幣售出後的收益。這批金幣的市場價值將由大英博物館組成的「寶藏評估委員會」（Treasure Valuation Committee）來決定，這批古金幣的面值為773英鎊，若換算成現在的價值大約是50萬英鎊。

而捐贈鋼琴的老先生並不介意沒得到任何好處，他們也很高興畢曉普斯堡社區學院能因此獲益。