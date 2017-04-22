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韓大選最新民調 文在寅領先安哲秀11％

2017-04-22  19:55

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統大選將在5月9日投票，目前由「共同民主黨」候選人文在寅與「國民之黨」候選人安哲秀兩人最被看好。兩人民調長期呈現拉鋸態勢，原本安哲秀的支持度緊追在文在寅之後，本月9日的民調甚至出現安哲秀反超文在寅。不過，根據昨日（21）公布的最新民調，安哲秀支持度大幅滑落至30%，而文在寅的支持度則微幅上升之41%，研判安哲秀是因為受到接連爆出的負面新聞影響，使民調落後文在寅11%。

根據《風傳媒》報導，隨著投票日接近選情加溫，兩人的支持度不相伯仲互有領先。不過根據民調機構「蓋洛普韓國」21日發布的最新民調顯示，文在寅的支持度較上週提升1個百分比，連續兩週超過40％，目前以41％支持度領先群雄。但安哲秀的支持度則大幅降低至30%，喪失了7％支持度。

「蓋洛普韓國」分析原因，是因為選民投給安哲秀的支持度、遠大於所屬的政黨支持度，支持安哲秀的黨外選民為數甚多，變化空間較大。再者，隨著大選正式開始，選舉攻勢越見激烈，安哲秀接連爆出負面醜聞，對於這些負面攻擊，他也沒有積極回應，令他喪失不少支持者。

「蓋洛普韓國」也指出，安哲秀在保守與進步陣營之間搖擺，爭取中間與右翼效果不彰，還得罪了左翼選民，以及在第2次的電視辯論時表現不如對手穩定。其實從選民結構來看，來自保守與進步兩陣營的選民變化不大，但中間選民對安哲秀與文在寅的支持均勢改變，從40%比40%，變成34%比42%，應是本次民調變動的主因。

一位匿名的在野黨人士表示，本次總統大選的輿論波動相當劇烈，5月9日鹿死誰手還有變數。

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  • 根據昨日公布的最新民調，安哲秀（右）支持度大幅滑落至30%，而文在寅（左）的支持度則微幅上升之41%。（法新社）

    根據昨日公布的最新民調，安哲秀（右）支持度大幅滑落至30%，而文在寅（左）的支持度則微幅上升之41%。（法新社）

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