暴力拖乘客下機惹議 聯航CEO升官泡湯

2017-04-22 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕聯合航空之前暴力將乘客趕下飛機，引來社會大眾的批判，現在聯航更表示，現任CEO姆諾茲（Oscar Munoz）將不會按原計劃、在2018年被升遷為董事會主席。

綜合報導指出，聯航最近表示，姆諾茲將不會按照原本計劃，在2018年成為董事會主席，董事會將選出另一名人選。而姆諾茲不會升遷的原因，外界研判與之前發生暴力將乘客拖下飛機的事件有關。

聯合航空在提交給美國證監會的文件中指出，姆諾茲2016年共獲1872萬美元（約5.68億元新台幣）的薪酬和獎金。不過公司現正研究一個機制，將以「直接、有意義的方式」透過乘客給的滿意度，來調整公司人員本年度所獲得的獎金。