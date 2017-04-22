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仍是民主黨領袖？ 前白宮幕僚稱歐巴馬將回歸政壇

前白宮助理幕僚長表示，歐巴馬未來有可能重回政壇。（美聯社）

2017-04-22  17:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬於今年1月卸任，這段期間多與家人、朋友享受悠閒退休生活，看似已不再過問政治事務。但一名前白宮職員透露，歐巴馬未來仍有可能回歸政壇。

根據《CNN》報導，於2011至2014年期間，擔任白宮助理幕僚長的馬斯卓莫尼柯（Alyssa Mastromonaco）表示，「歐巴馬會再回來，但如果說有誰現在應該好好享受度假生活的話，那就是歐巴馬和她的夫人蜜雪兒了。」

馬斯卓莫尼柯提到，雖然當前的情勢已經不同，但她認為，歐巴馬仍然是民主黨的領袖，她說，「希望在進入2018年後，能夠有那麼一個關鍵的時刻，來結束民主黨的危機。」

而歐巴馬辦公室也在週五宣布，歐巴馬將在下週一回到他的政治起源地芝加哥，在芝加哥大學與年輕學子們進行對談，以鼓勵青年世代積極參與公共事務與社區發展，這也是歐巴馬卸任後的首場公開活動。巧合的是，下週六正好是美國總統川普上任百日，歐巴馬選在這個時間點回歸，格外引人聯想。

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