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主導土耳其夜店恐攻釀39死 IS大將遭美軍擊殺！

土耳其伊斯坦堡夜店在今年1月發生恐怖攻擊，造成39人死亡。主使者在4月6日遭美軍擊殺。（美聯社）

2017-04-22  15:29

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月由伊斯蘭國（IS）在土耳其伊斯坦堡夜店發動的恐怖攻擊，背後主使者在美軍一次軍事行動中遭到擊殺。

綜合外媒報導，伊斯坦堡一間高級夜店在元旦凌晨發生恐攻，槍手持自動步槍進行攻擊，一共造成39死。被視為背後主使者的烏茲別克（Abdurakhmon Uzbeki），與伊斯蘭國領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi ）關係緊密。

美國中央司令部首席發言人湯瑪斯（John Thomas）表示，烏茲別克在4月6日，一次美軍於敘利亞邁亞丁城周遭實施的地面軍事行動中死亡。湯瑪斯指出，烏茲別克協助土耳其夜店恐攻，伊斯蘭國在當時聲稱，是為了報復土耳其透過軍事行動介入敘利亞內政所發動。

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