真的來了？ 美副總統：航母近日抵達日本海

航母真的來了？今美國副總統彭斯在澳洲雪梨宣布，航空母艦卡爾文森號將在數日內抵達日本海。（法新社）

2017-04-22 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕面對北韓核武威脅，美國總統川普先前放話，要派出卡爾文森號航空母艦嚴防平壤，但是該航母卻未如預期般前往東北亞，反而出沒在印度洋及印尼海域，今（22日）美國副總統彭斯在澳洲雪梨宣布，航空母艦將在數日內抵達日本海。

綜合外媒報導，美國副總統彭斯今（22日）與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在雪梨會談，彭斯向記者表示，航空母艦卡爾文森號將在數日內抵達日本海。

美國總統川普日前表示，美軍將派出卡爾文森航母戰鬥群前往朝鮮半島，不過卡爾文森號始終沒有開往朝鮮半島，而是與澳洲海軍在印度洋進行演習，甚至還傳出在週五訓練時發生意外，一名駕駛F/A-18超級大黃蜂（Super Hornet）戰機的飛行員，因降落時出問題，跳傘至海中獲救。

彭斯這次亞洲之旅為期10天，已經到過南韓、日本、印尼與澳洲等地。美澳雙方也進行了對談，修補日前川普與澳洲通電話時的嫌隙，澳洲總理滕博爾強調，澳洲將會與美國並肩作戰，雙方在強化貿易的意見上達成了一致。