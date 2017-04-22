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恐懼哀嚎… 狗群遭怪客關車中 活生生放火燒死

民眾目擊狗群遭焚燒而死。（圖取自The Times of Israel）

2017-04-22  14:30

〔即時新聞／綜合報導〕以色列北部日前發生一起極度殘酷的虐狗事件，歹徒將一群狗關在廢棄車中，然後放火焚燒，狗群在車中發出恐懼哀嚎，無一生還。

《The Times of Israel》報導，民眾路過案發地點時目擊，有廢棄車輛被火焰吞沒，從熊熊火焰中傳出狗的慘叫聲。警方獲報後，協同消防人員急忙將火勢撲滅，但已來不及拯救狗群的生命，目前還未確定有多少狗隻受害，也不知道是誰下的毒手，警方表示將全力找出兇手。

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