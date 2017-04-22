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川普心理有病？ 精神科醫師「善意警告」惹議

有精神科醫生組織警告，川普有「危險的精神疾病」，不適合領導美國，此言論一出，立刻引發爭議。（美聯社）

2017-04-22  12:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，質疑他精神狀況的聲音不斷，現在又有精神科醫生組織在耶魯大學會議上警告說，川普有「危險的精神疾病」（dangerous mental illness），不適合領導美國，此言論一出立刻引發爭議。

綜合外媒報導，耶魯大學醫學院日前召開會議，有精神科醫生組織在會中宣稱，美國總統川普在人格上及精神上有缺陷，認為川普不適合領導美國，他們聲稱川普有「反社會人格障礙」和「極度自戀」等傾向，並以就職典禮為例指出，當時媒體曾報導，川普的就職典禮估計有70至90萬人參加，人數只有前總統歐巴馬在2009年就職典禮的一半，還用空拍照片比較兩場就職典禮，人數有明顯差距一目了然。

不過，川普卻堅稱他在發表就職演說時，放眼望去，廣場上看起來好像有100萬、甚至150萬人，認為這是史上最多人參加的總統典禮；精神科醫生組織說，這顯示出川普有偏執、自戀甚至還有妄想的狀況。

這項說法一出，立刻引起會議中其他醫師的不滿，認為此舉違反所謂的「金水法則」（Goldwater Rule，或稱高華德守則），亦即「在沒有直接對病人進行診斷，及未獲得病人本人或其法定監護人允許的情況下，職業心理醫師不能對病人的情況發表專業評論。」耶魯大學醫學院也立刻澄清表示，該院堅持遵守「金水法則」，精神科醫生組織個人言論，不代表耶魯大學或耶魯大學醫學院的觀點。

該組織成員之一的吉利根醫生（Dr James Gilligan）堅稱，這是他們的道德責任，當有人暴露出危險傾向時，醫療專業人員有必要警告「受害者」，也就是美國國民，「如果我們保持沉默，我們將被動地跟隨川普。」

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