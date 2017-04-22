快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
TWICE歌曲太夯！ 韓總統大選候選人都拿來改編
2017-04-22 11:44
子瑜所屬的南韓女團TWICE，在韓國有著高人氣，連總統候選人都搶著改編歌曲。（環球提供）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠被彈劾下台後，韓國新總統將於5月9日由國民投票選出，一共有15位候選人投入大選，其中聲勢極高的文在寅並不滿足於現狀，還改編了子瑜所屬的爆紅女團TWICE的歌曲〈Cheer up〉，當成自己的造勢和競選曲目。
由「韓國風潮」YouTube頻道翻譯的文在寅競選歌，歌詞內容提及南韓苦悶的現狀，例如「不知道、不知道，沒辦法就業，人們為什麼活不下去，貸款甚麼時候還得完？」並以「噢～嶄新的大韓民國文在寅！」呼籲選民站出來投票以改變未來。
此外，文在寅也在歌詞中提到自己會做出改革，承諾他會是「清除積弊的文在寅」，並且「從今以後剷除官商勾結」，更多次提醒選民他是「編號1號文在寅」。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海產富二代攜妹開毒趴 父親淚罵「了尾仔」
- （影音）英靈異節目捕捉到超清晰鬼影！15年來首見嚇壞工作人員
- 04/22 各報重點新聞一覽
- 社論》謙卑不是理直氣弱
- MLB》藍鳥打線仍不起色 重砲包爺去哪了？
- 馮紹峰來台拍戲 透露最難忘的地方是...
- NBA》海沃德首節狂飆21分 創爵士季後賽紀錄（影音）
- 光芒or運動家 賭城當新家？
- 捷運又出包 北捷板南線9站一度跳電
- 國民黨主席選舉72萬份連署書 僅25％合格
- MLB》年資僅1年多 霸氣拒絕1億美金紀錄約
- 大帝悄悄話 騎士從輸26分一躍聽牌
- 關10年獲釋 林金貴︰像一場白日夢
- 台幣NEER 近16年新高
- 「丟包」500噸垃圾 環局令3個月清除
- 世界地球日 海巡高屏淨灘
- 通霄神社神官宿舍修復工程 6度流標
- 未來3日天氣好轉 彭啟明：下週三鋒面再報到
- 蔣介石再遭斬首還潑漆 北投警方追查中
- 第一果菜市場改建 颱風撤青年公園告吹
- 史總:朗神若還有人要 打到50歲沒問題
- 美聯社：川普表示下週公布稅務計畫
- 超萌！浪浪變身喵督學
- 5月前到駕訓班報名 6月5日前免路考
- 投89線紅香至翠巒段 爭闢替代道
- 黃小琥就是狂 簽下器捐卡
- 一句問候語突破心防 警逮通緝犯破竊案
- 等不到4月雪 彰化桐花祭延期
- 日職》何時上一軍？川崎：我穿52號就5月2日囉
- 富士產經高球賽》首日進帳2鳥 盧曉晴並列21
- 台糖出新產品？ 網友看到標籤都傻了...
- 右腳指骨裂 潘武雄上半季恐報銷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FDA finds high dioxin levels in eggs
- 右手中指遭狗咬斷 顯微手術神接回
- 獨盟》曹錦輝後援1局挨轟 苦吞本季首敗
- 「留給下一代什麼樣的世界？」 呂秋遠勸反年改被讚爆
- 藍議員提5訴求 促黨主席6候選人回應
- 南台灣大學新南向 一卡通、全家、康橋也參一咖
- 《八田銅像斷頭事件》 賴清德日文信說明被批媚日 市府：基本禮數
- 首見東南亞選手 全中運今起衝鋒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：TWICE歌曲太夯！ 韓總統大選候選人都拿來改編
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分