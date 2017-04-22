TWICE歌曲太夯！ 韓總統大選候選人都拿來改編

子瑜所屬的南韓女團TWICE，在韓國有著高人氣，連總統候選人都搶著改編歌曲。（環球提供）

2017-04-22 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠被彈劾下台後，韓國新總統將於5月9日由國民投票選出，一共有15位候選人投入大選，其中聲勢極高的文在寅並不滿足於現狀，還改編了子瑜所屬的爆紅女團TWICE的歌曲〈Cheer up〉，當成自己的造勢和競選曲目。

由「韓國風潮」YouTube頻道翻譯的文在寅競選歌，歌詞內容提及南韓苦悶的現狀，例如「不知道、不知道，沒辦法就業，人們為什麼活不下去，貸款甚麼時候還得完？」並以「噢～嶄新的大韓民國文在寅！」呼籲選民站出來投票以改變未來。

此外，文在寅也在歌詞中提到自己會做出改革，承諾他會是「清除積弊的文在寅」，並且「從今以後剷除官商勾結」，更多次提醒選民他是「編號1號文在寅」。

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