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悚！男子沉迷巫術 竟將4歲侄剝皮分屍再吃掉

4歲男童恩加拉（Kamvelihle Ngala）被叔叔剝皮分屍吃下肚。（圖擷自《每日郵報》）

2017-04-22  12:33

〔即時新聞／綜合報導〕駭人聽聞！南非東部一名4歲男童恩加拉（Kamvelihle Ngala），日前在和朋友玩耍時失蹤，之後他的屍體卻在沉迷巫術的30歲叔叔關尼亞（Mandisi Gwanya）住處被發現，關尼亞也承認恩加拉是他殺的。

據《每日郵報》報導，恩加拉失蹤後，他的70歲阿嬤和其他鄰居徹夜搜尋卻沒找到。阿嬤的姊妹告訴她，懷疑恩加拉「落在撒旦手上」，擔心她的兒子（關尼亞）綁架了恩加拉。

阿嬤於是到關尼亞的住處去找人，但關尼亞一直沒有來應門，阿嬤只好撞門強行衝進去，沒想到看到令人頭皮發麻的場景。阿嬤形容說，一衝進門後，看到地上都是血，她一開始想說關尼亞只是在殺豬，但之後卻發現恩加拉的手臂和屍塊。關尼亞之後也承認，他把恩加拉給殺了，並把他剝皮、支解屍體，喝了他的血，更吃掉他的心臟。警方獲報到場後找到恩加拉的殘肢，頭顱被砍成兩半，腦袋的殘餘放在一個鹽瓶旁。

警方說，關尼亞早年因謀殺而坐牢7年，最近才獲釋，而他被控謀殺恩加拉，恩加拉的祖母和母親都希望他老死監獄裡。

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  • 男童恩加拉遇害現場。（圖擷自《每日郵報》）

    男童恩加拉遇害現場。（圖擷自《每日郵報》）

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相關關鍵字： 分屍 剝皮 南非 巫術 男童
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