中製航母明天下水？ 港媒：短時間內無法

港媒爆料，中國自製航母仍短時間內仍無法下水。（圖擷自網路）

2017-04-22 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕明天（23日）是中國的「海軍節」，日前傳聞中國首艘自製航空母艦將在這天下水慶祝「海軍節」，但有港媒爆料，該航母仍在進行線纜鋪設工作，加上發動機也未試運轉，認為該艦短時間內無法下水。

根據香港媒體《明報》報導，有記者直擊中國首艘自製航母001A型航空母艦的船廠，發現航母動力系統雖已經初步安裝完畢，但尚未進行「試車」（發動機試運轉）及「鍋爐吹管」等工作，所謂「鍋爐吹管」是指對蒸汽管道進行吹掃，使之乾淨、無污染的工序，以免蒸汽裡有雜質損壞汽輪機的旋轉葉輪，這兩項步驟是艦船下水試航前最基本的準備工作。

另外，在航母的甲板上，仍有工程人員正在鋪設線纜，這意味著航母的線纜鋪設工作仍在進行，待電纜鋪設完成，全艦才能通電，為下水後各項設備做好電力保障基礎；此外，艦島上仍然不見艦載衛星收發設備、通訊天線，也不見任何艦載武器裝置，有軍事雜誌直言，目前這艘航母工程進度只達到整體的70％。

《明報》認為，從目前的航母的工程進度上看，暫未具備在明日海軍節下水的基礎條件。