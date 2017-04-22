回應美軍轟炸？塔利班襲阿富汗軍事基地50死

阿富汗北部馬扎里沙里夫的一處軍事基地在當地時間週五下午遭到塔利班襲擊，，造成50多名士兵及工作人員喪生。（路透）

2017-04-22 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗北部馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）的一處軍事基地在當地時間週五（21日）下午遭到塔利班襲擊，10名塔利班武裝分子混入軍事基地中，對餐廳及清真寺發動攻擊，造成50多名士兵及工作人員喪生。

綜合外媒報導，美軍官員表示，塔利班21日對阿富汗馬扎里沙裡夫市附近的一座軍事基地發動攻擊造成超過50人死亡，10名塔利班武裝份子身穿阿富汗軍隊衣服，謊稱要緊急送傷員治療，大門哨兵大意放行，這些塔利班武裝份子闖入清真寺與餐廳，對正在禱告或用餐的士兵四處掃射及發射火箭彈，美軍發言人稱這次襲擊造成50多名士兵及工作人員死亡。

不過，匿名的阿富汗官員則透露，基地內有20多名士兵死亡，50多人受傷；該基地除了阿富汗軍隊外，也駐紮美軍及德軍等多國部隊，德軍發言人表示：「沒有傳出有美國或北約士兵傷亡的消息」。

塔利班組織也承認這次攻擊，並宣稱正在準備發起更大規模的春季攻勢；阿富汗國防部長稱，襲擊基地的10名塔利班武裝份子有2人自裁，7人遭擊斃，另有1人遭生擒。

美國軍方在日前曾用有「炸彈之母」之稱的大型空爆炸彈，轟炸位於阿富汗的伊斯蘭國（IS）目標，傳炸死超過百名伊斯蘭國戰士。