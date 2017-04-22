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義和團style？ 北韓特種部隊橫練金鐘罩鐵布衫
2017-04-22 10:33
鐵布衫。（圖擷取自影片）
〔即時新聞／綜合報導〕現代戰爭講究科技、戰術，近日中媒登出北韓特種部隊展示畫面，只見北韓壯漢們表演碎石、劈磚、鐵布衫，氣勢威猛，但被中國網友嘲諷：「功夫再高也怕菜刀！更不用說導彈啦！」
《網易》登出北韓特種部隊訓練以及展示的影片，北韓特種部隊被北韓前領導人金日成稱為「整個朝鮮人民軍當中最強和最精銳的，並是軍隊中獨一無二的先鋒部隊」。在影片中呈現出各種驚人技巧，像是鐵頭功、劈磚、胸口碎大石、手指戳破燈泡、鐵喉功、大石丟砸胸口、鐵布衫。
中國網友對此開酸，「當年義和團刀槍不入」、「就差表演人體擋機槍了」、「感覺像街頭賣藝的」，也有人自嘲「確定不是中國兵？」
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