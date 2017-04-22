| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 國際

義和團style？ 北韓特種部隊橫練金鐘罩鐵布衫

鐵布衫。（圖擷取自影片）

2017-04-22  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕現代戰爭講究科技、戰術，近日中媒登出北韓特種部隊展示畫面，只見北韓壯漢們表演碎石、劈磚、鐵布衫，氣勢威猛，但被中國網友嘲諷：「功夫再高也怕菜刀！更不用說導彈啦！」

《網易》登出北韓特種部隊訓練以及展示的影片，北韓特種部隊被北韓前領導人金日成稱為「整個朝鮮人民軍當中最強和最精銳的，並是軍隊中獨一無二的先鋒部隊」。在影片中呈現出各種驚人技巧，像是鐵頭功、劈磚、胸口碎大石、手指戳破燈泡、鐵喉功、大石丟砸胸口、鐵布衫。

中國網友對此開酸，「當年義和團刀槍不入」、「就差表演人體擋機槍了」、「感覺像街頭賣藝的」，也有人自嘲「確定不是中國兵？」

廣告
  • 鐵喉功。（圖擷取自影片）

    鐵喉功。（圖擷取自影片）

  • 一指戳破燈泡。（圖擷取自影片）

    一指戳破燈泡。（圖擷取自影片）

  • 胸口碎大石。（圖擷取自影片）

    胸口碎大石。（圖擷取自影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 特種部隊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：義和團style？ 北韓特種部隊橫練金鐘罩鐵布衫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.