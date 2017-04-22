這樣提升自信心？火辣女主持找美眉齊「脫掉」

2017-04-22 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州邁阿密一名28歲電視節目女主持人史柯達瑪莉亞（Jenny Scordamaglia），日前靠一席水藍色網狀透視裝，大露胸前兩顆「車頭燈」爆紅，如今又有新創舉，打著「獨露露不如眾露露」的旗幟，號召更多新血美眉加入團隊，一起大秀火辣胴體！

《每日星報》報導，史柯達瑪莉亞說，希望能找到更多女孩，和她做同樣的事；她也坦言，起初可能會覺得很害羞而放不開，畢竟一時之間要人在螢光幕前上演「脫掉」戲碼，不是那麼簡單，更重要的是克服心理障礙。

史柯達瑪莉亞表示，你就放輕鬆，享受整個過程，且不要小看它，因為「裸露」不只是讓人看你的肉體，同時它也能看出一個人的個性與態度。史柯達瑪莉亞笑稱，經過近3000個日子的實戰演練後，自信心反而大幅提升，這是意料之外的驚喜。