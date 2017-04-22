繳不出學費或貸款？在辛巴威可用山羊付費

在辛巴威繳不出學費或貸款，可以拿山羊來支付。（歐新社）

2017-04-22 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家辛巴威陷入金融危機，人們很難從銀行領取鈔票，該國上星期已宣布民眾可使用牲畜，如山羊和乳牛來償還貸款。教育部長多卡拉（Lazarus Dokora）在本週又表示，如果家長繳不出學費，可以用山羊來繳費。

據《BBC》報導，辛巴威已有部分學校接受家長以牲畜當成學費，多卡拉指出，牲畜付費的方式主要是在農村地區，都市的父母則可以考慮用其他方式付錢，比如幫學校處理一些工作。

辛巴威的金融危機被民眾認為是因為失業率上升和投資率不足。辛巴威議會為了處理現金流通不足的問題，本週已提出相關法案，讓借款人可以將自己的動產（例如汽車）拿去抵押，而不用拿出現鈔。