失控衝撞人群 印度卡車釀禍奪20命

印度一輛卡車往人群衝撞，至少造成20死。（法新社）

2017-04-22 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕位於印度南部的安德拉邦（Andhra Pradesh），在當地時間21日發生嚴重車禍，一輛卡車衝撞人群，至少造成20死24傷。

綜合外媒報導，事件發生在安德拉邦契托爾縣（Chittoor），當時有許多農民聚集在一所警局外面，要求警方處理非法挖採砂石的行為。

警方表示，在抗議進行期間，一輛卡車忽然失控往人群中衝撞。但有另一說法指出，該輛卡車其實是蓄意往人群衝撞，邦政府已經下令進行調查。

目擊者表示，卡車在衝進人群前先撞上周圍的一輛車，並且把電線杆給撞倒，整起意外至少造成20死24傷，傷者已送往醫院進行治療，肇事司機也因為受傷被送往醫院。安德拉邦首長宣布，將提供23萬台幣給罹難者家屬。