快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
失控衝撞人群 印度卡車釀禍奪20命
2017-04-22 09:25
印度一輛卡車往人群衝撞，至少造成20死。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕位於印度南部的安德拉邦（Andhra Pradesh），在當地時間21日發生嚴重車禍，一輛卡車衝撞人群，至少造成20死24傷。
綜合外媒報導，事件發生在安德拉邦契托爾縣（Chittoor），當時有許多農民聚集在一所警局外面，要求警方處理非法挖採砂石的行為。
警方表示，在抗議進行期間，一輛卡車忽然失控往人群中衝撞。但有另一說法指出，該輛卡車其實是蓄意往人群衝撞，邦政府已經下令進行調查。
目擊者表示，卡車在衝進人群前先撞上周圍的一輛車，並且把電線杆給撞倒，整起意外至少造成20死24傷，傷者已送往醫院進行治療，肇事司機也因為受傷被送往醫院。安德拉邦首長宣布，將提供23萬台幣給罹難者家屬。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）英靈異節目捕捉到超清晰鬼影！15年來首見嚇壞工作人員
- 國民黨主席選舉72萬份連署書 僅25％合格
- 林嘉俐扮媽 哀怨輩分升格
- 十全路打通案北移 果菜市場保住了
- 證券行情表、證券表格
- 憂鐵桶廢液有害 民闖掩埋場直播
- 一例一休 7月起勞檢// 林美珠：先輔導才開罰
- 挑戰「嘉義隋棠」 藍營她自嘲「松山鄧麗君」
- 避免漲幅過大 地價稅改兩年一調
- 北台灣清晨低溫16度 雨勢趨緩各地濕涼
- 結婚沒邀疑被酸 郭富城爆寬姐其實...！
- 地租漲、房市冷 近半地上權不蓋了
- 營養午餐食材 彰縣把關三管齊下
- 一生為台灣打拚 黃昭堂紀念公園動土
- 3.3％有機蔬菜驗出農藥 將撤認證
- 投89線紅香至翠巒段 爭闢替代道
- 美聯社：川普表示下週公布稅務計畫
- 宜縣創紀錄 全國學生音樂賽全得獎
- 南韓桌球公開賽》送南韓女單絕望 陳思羽挺進4強
- 台南東區路邊械鬥... 武士刀直插阿伯右背
- 法大選前市場保守 美股收黑
- 5月前到駕訓班報名 6月5日前免路考
- 「含笑半步癲」就拍一整天 華夫人曝星爺電影爆笑關鍵
- SYM CRUiSYM 300 全球首發跨界領跑
- 黃小琥就是狂 簽下器捐卡
- 今明溼答答 下週三鋒面來襲
- 馬刺像是去野餐 灰熊嗨止10連敗
- 田邊守護坂口 兩代鹽臉美男《愛戀》同框
- 最早產季荔枝 豔荔上市囉!
- JR坦承是同志的菜 健身愛穿緊身褲猛現鵰形
- 【人生作業簿】妳怎麼可以不愛我？
- 太太被爆急拿香港居留權 郭富城回應了
- 簡易自來水接管 新社313戶有水喝了
- 畫技比戰技強！ 少校偽造體測拚升遷
- 【微小說】心酸上班族
- 農博也有紅火蟻 議員譏「第9專區」
- 仍僧多粥少 議員盼再檢討增加
- 醫師︰少吃肥肉、內臟 降低戴奧辛囤積
- 威肯踩PUMA 傲視日本街頭時尚 襪套式鞋口設計+編織鞋面 極簡風格
- 自由廣場》當456遇上789
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：失控衝撞人群 印度卡車釀禍奪20命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分