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不准追愛… 印度情侶私奔 遭家人捉回剝光遊街

印度一對戀人瞞著家人私下結婚，結果被發現後竟然遭村民剝光衣服、毆打遊街。（圖取自每日郵報）

2017-04-22  09:09

〔即時新聞／綜合報導〕印度一對戀人瞞著家人私下結婚，結果被發現後竟然遭村民剝光衣服、毆打遊街，女孩還被家人以7萬5000盧比（約新台幣3萬5千元）賣給隔壁村男子，相當悲傷。

《每日郵報》報導，21歲的卡丘爾（Kachru）和19歲的莫妮卡（Monica）住在印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）南部一處村莊，他們相戀已兩年，並因為家人不支持，決定私奔結婚。沒想到家人發現後，竟然將他們抓回村莊，村長更下令要他們裸體遊街。

報導指出，據說女方家庭以7萬5000盧比（約新台幣3萬5千元），將莫妮卡賣給隔壁村的男子。兩人遭村民虐待致重傷，現正住院治療，印度警方介入調查，已逮捕18名施暴村民。

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