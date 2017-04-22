航母卡爾文森號訓練出意外 戰機飛行員跳海獲救
2017-04-22 07:53
一名駕駛F/A-18超級大黃蜂的飛行員在降落卡爾文森號時發生意外。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國開往朝鮮半島的卡爾文森號航空母艦，傳出週五訓練時發生意外，一名駕駛F/A-18超級大黃蜂（Super Hornet）戰機的飛行員，因降落時出問題，跳傘至海中獲救。
《USNI》報導，海軍官員指出，當地時間週五傍晚6點55分，當時卡爾文森號處於菲律賓南方蘇拉威西海（Celebes Sea），一名駕駛F/A-18超級大黃蜂的飛行員在降落卡爾文森號時發生意外，飛行員跳傘逃生，並由直升機救起。報導指出，飛行員外表沒有明顯受傷。
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