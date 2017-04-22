死了12年沒下葬... 家人天天供餐、幫他洗澡...

印尼南蘇拉威西省的少數民族托拉查人（Toraja）會開棺取出屍體，為他們穿上新衣。（每日郵報資料照）

2017-04-22 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣習俗上，人死後總希望儘快將其入土為安，不過印尼南蘇拉威西省的少數民族托拉查人（Toraja），卻會將親人遺體放在家中，就像對待活人一樣，跟屍體生活一段時間，有的家庭甚至伴屍超過12年。

英國廣播公司（BBC）採訪了麗莎（Mamak Lisa）的家，她父親遺體放在家中長達12年。當有人拜訪時，會帶他們到棺材旁跟父親遺體說：「有客人要見你，希望他們的存在不會讓你生氣或不舒服。」當孩子問起，也會說「爺爺正在睡覺」。當地人並不覺得屋內有屍體很奇怪，這傳統已存在幾百年。

報導提到，托拉查人認為，只要一天未舉辦葬禮，就要如往常生活般對待死去的親人，因此用樹葉和香料、注入福馬林幫遺體做防腐，把它們放在家中，讓親友拜訪或透過電話維持聯繫。每天為遺體洗澡、準備食物、香菸等，遺體的房間一直亮著，並在角落放置一個碗當作「廁所」。

托拉查人相信，人死後仍可聽到聲音，要好好對待祂們。此外還有一個原因，當地習俗要為死者舉辦風光的葬禮，開銷是平均年收入的10倍，所以需要時間存錢。遺體通常被安置在洞穴或墓室，每隔數年都會開棺取出屍體，跟死去親人「團聚」，清潔後換上新衣、修好棺木，再重新安葬。

《每日郵報》也曾報導，托拉查人每3年挖一次祖先舉行淨屍節，遵從古代儀式替遺體清潔，並穿上新衣服，還會將遺體展示遊行並拍合照，展現他們對死者的「愛與尊重」。