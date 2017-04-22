快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
委內瑞拉首都午夜暴力頻傳 11人遭殺害
2017-04-22 03:52
〔中央社〕委內瑞拉司法部今天指出，繼2天來反對總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的大規模街頭抗議活動後，首都卡拉卡斯（Caracas）隔夜暴力事件頻傳，共11人遭到殺害。
委國司法部聲明指出，這些暴力事件發生在首都西南的El Valle區，另外還有6人受傷。
在反馬杜洛的示威抗議中，3週來的暴力事件已造成20人喪生。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 《時代》百大影響力人物 台裔女星上榜
- 矽谷榨汁機一台2萬1 被踢爆壓縮包「只是榨好的蔬果汁」
- 舔一口雞糞給4萬 最噁打賭鬧上警局
- 南非校車撞卡車爆炸起火 至少20學童死
- 日本治安亮紅燈？ 銀座商人當街遭搶4千萬日圓
網友回應
熱門新聞
- 飛13小時竟睡這裡 17華航空姐被譏像難民
- 宜蘭違規農舍 1個月內將拆3棟
- 了凡香港油雞飯麵 海外展首店
- 美聯社：川普表示下週公布稅務計畫
- 苗縣爭取前瞻 提1520億建設需求
- 【小缪思】如白紙般的日子
- 捷運才靠站南勢角 司機昏厥不治
- 大巨蛋鏽蝕100萬處 遠雄：除鏽要花4億
- 沈允中跑出自信 繁星上北護
- 飛彈專家 張冠群升上將副部長
- 肘擊、勒頸… 警公布反年改施暴28涉嫌人照片
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourists back on Champs-Elysees after terror attack
- 最愛一朗的球場 最迷人的吻別
- 鍾欣怡宣布喜懷第二胎！想生兒子見前世情人
- 李瑞倉 要找何壽川喝咖啡
- 10年苦牢獲釋 林金貴：像一場白日夢
- 外銷訂單連八紅
- 「為了那道光」金門子弟李易勳將遠征挪威
- 捨高中選高職 郭倍誠錄取台科大
- 中職》張正偉調整心態 重回開路先發
- 外交部官員失言風波 毛利國王前幕僚長︰珍惜與台灣關係
- 《參與式預算》和美山建賞螢步道 新店人最支持
- 2017巴塞爾錶展專輯18：百花爭妍 翩翩時光3
- 日職》39歲老將福留孝介開轟 阪神、巨人並列央聯第2
- 毒蟲偷「釣」香油錢 廟委埋伏抓人
- 台鐵要漲 交長︰不讓民眾負擔增太多
- 水里》水火同源「集中火力」 步道籌設竹籬
- 政務官年金改革案 試院通過
- 高跟鞋敲破頭 醫生娘虐夫賠105萬
- 中職》高國慶差1安寫紀錄 蔗總卻換代打
- 劉世芳：反年改施暴時 警還在喊學長、學長
- 中職》蔗總直覺野球 預感唐肇廷會敲安打建功
- 股利稅改 財部傾向稅損最小方案
- 帶動城市觀光 國際知名飯店投資
- 不符一例一休 清潔工投訴：不敢檢舉
- 再耕園庇護工場 推客製化喜餅
- 萌翻！小杜杜曝光 阿杜要拚第二胎
- 女生選工科 繁星上台科大
- 男子前科累累又身懷毒品 聲請提審遭法官打臉
- 國防自主 李喜明 蒲澤春挑重擔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：委內瑞拉首都午夜暴力頻傳 11人遭殺害
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分