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委內瑞拉首都午夜暴力頻傳 11人遭殺害

2017-04-22  03:52

〔中央社〕委內瑞拉司法部今天指出，繼2天來反對總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的大規模街頭抗議活動後，首都卡拉卡斯（Caracas）隔夜暴力事件頻傳，共11人遭到殺害。

委國司法部聲明指出，這些暴力事件發生在首都西南的El Valle區，另外還有6人受傷。

在反馬杜洛的示威抗議中，3週來的暴力事件已造成20人喪生。

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