美軍卡爾文森號訓練出事 飛行員跳機獲救

2017-04-22 02:00

〔中央社〕美國國防部今天指出，現正駛往韓國海域的卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦進行例行性練訓發生意外，1名飛行員進場著陸時被迫彈跳逃生，後來在海上安全獲救。

法新社報導，美國海軍第七艦隊聲明指出，這名駕駛F/A-18超級大黃蜂（Super Hornet）戰機、未經證實身分的飛行員最後被直升機從印尼和菲律賓之間的西里伯斯海（Ce lebe Sea）海面上救起。根據聲明，這名駕駛「並無明顯受傷」。

美國官員8日指出，由於朝鮮半島緊張局勢升高，卡爾文森號正奉命派往當地。美國海軍18日承認，卡爾文森號航艦打擊群轉往北方之前，曾因稍早的任務駛往南方。

這份聲明並未說明意外何時發生。