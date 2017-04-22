南非校車撞卡車爆炸起火 至少20學童死

2017-04-22 00:46

〔中央社〕救援單位表示，1輛迷你巴士今天在南非首都普勒托利亞（Pretoria）郊外撞上1輛卡車後爆炸起火，造成至少20名學童喪生，救護人員在現場急救傷者。

ER24緊急救援機構發言人梅林（Russel Meiring）告訴法新社，那輛迷你巴土在距普勒托利亞約70公里的布朗克浩斯普魯特鎮（Bronkhorstspruit）和維瑞納鎮（Verena）之間的公路上撞上1輛卡車後爆炸起火，「已證實有20名小孩喪生」。

急救人員抵達現場時，消防隊員已在現場撲滅火勢。眾多小孩受困在巴士內，大部分受害人都是當場宣告死亡。目前撞車原因仍不明。

路透社報導，救援機構表示，從學校搭載學童的1輛迷你巴士，今天在穆普馬蘭加省（Mpumalanga）境內撞上1輛卡車後爆炸起火變成一團火球，造成司機和19名學童喪生。

ER24緊急救援機構發言人梅林表示，從學校載運學童的那輛迷你巴士，在普勒托利亞東北方的維瑞納鎮和布朗克浩斯普魯特鎮之間撞上卡車

梅林說，多個學童受傷。罹難孩童受困在焚毀的迷你巴士內。

警方表示，撞車原因仍不明，迷你巴士司機喪生，卡車司機則存活。