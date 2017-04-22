飛天跑車將開放預訂 車主得先有飛機駕照

由斯洛伐克的AeroMobil車廠所推出的飛天車，在經過多年的研究測試後，近日表示可在今年內接受預訂。（法新社）

2017-04-22 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕想開飛天汽車不再是夢想，由斯洛伐克的AeroMobil車廠所推出的飛天車，在經過多年的研究測試後，於本週四在摩納哥的跑車展中進行展示，並表示可在今年內接受預訂，預估最快在2020年就能交貨。

媒體早先報導，AeroMobil車廠在過去幾年已陸續研究過幾款飛天車，先前也曾進行過飛行測試，但直到近日才正式展示，並表示將可在今年內接受訂購。

外媒報導指出，這輛飛天車平時可將雙翼收起，當成一輛正常的4輪汽車使用，最高時速可達160公里，行駛距離為700公里。若要從汽車轉變為飛天車，僅須不到3分鐘的時間，當翼展全開時長度為9公尺，最高飛行時速可達360公里，飛行距離則是750公里。

雖然看上去十分吸引人，但這輛車的定價約在120萬到150萬歐元間（約新台幣3900萬到4950萬），且車主必須同時擁有飛機以及汽車駕照，且據傳AeroMobil目前計畫只生產500台。

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這輛飛天車平時可將雙翼收起，當成一輛正常的4輪汽車使用。（路透）

在飛天車車尾有螺旋槳，可推動飛天車飛行。（美聯社）

飛天車翼展全開時長度為9公尺，最高飛行時速可達360公里。（路透）