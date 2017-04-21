| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 國際

英國脫歐需付分手費 歐盟還指定要付歐元

英國脫離歐洲聯盟程序已經啟動。（法新社）

2017-04-21  23:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫離歐洲聯盟程序已經啟動，不過最近歐洲聯盟（EU）一份文件顯示，雖然英國要離開歐盟，但需要付分手費，而且必須以歐元支付，而不是英鎊。

綜合報導報導，歐洲執行委員會（European Commission）的一份文件顯示，英國要從歐盟退出，必須在退出日前先解決財務上的責任。文件明確指出，英國應全面負責脫離過程的相關費用，而且英國對歐盟的財政義務應該要以歐元來定義，而不是英鎊。

雖然該文件沒說明英國脫歐的分手費是多少，但歐盟官員先前曾表示，費用可能高達600億歐元（約1.95兆新台幣），這在倫敦引來激憤，而英國認為的分手費約是200億歐元（約6517億新台幣）。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 歐盟 脫歐 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：英國脫歐需付分手費 歐盟還指定要付歐元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.