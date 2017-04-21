英國脫歐需付分手費 歐盟還指定要付歐元

英國脫離歐洲聯盟程序已經啟動。（法新社）

2017-04-21 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫離歐洲聯盟程序已經啟動，不過最近歐洲聯盟（EU）一份文件顯示，雖然英國要離開歐盟，但需要付分手費，而且必須以歐元支付，而不是英鎊。

綜合報導報導，歐洲執行委員會（European Commission）的一份文件顯示，英國要從歐盟退出，必須在退出日前先解決財務上的責任。文件明確指出，英國應全面負責脫離過程的相關費用，而且英國對歐盟的財政義務應該要以歐元來定義，而不是英鎊。

雖然該文件沒說明英國脫歐的分手費是多少，但歐盟官員先前曾表示，費用可能高達600億歐元（約1.95兆新台幣），這在倫敦引來激憤，而英國認為的分手費約是200億歐元（約6517億新台幣）。