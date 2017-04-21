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PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
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舔一口雞糞給4萬 最噁打賭鬧上警局

2017-04-21  23:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省有明潘姓男子經營魚塘，在18日下午時，因為雞糞的味道而與郭姓男子爭吵起來。爭吵中郭男表示如果潘男敢舔雞糞就給他1萬元人民幣（4萬4千新台幣），結果號稱自己的雞糞是香的潘男，真的就舔了雞糞。但郭男事後卻不願給錢，兩人動手打進了警局。

根據中國媒體《錢江晚報》報導，這個「重口味」的賭局發生在海寧丁橋鎮。18日的傍晚，老闆郭男要員工挑一擔雞糞去給魚塘附近的菜園施肥。而正在魚塘邊垂釣的顧客郭男，見著雞糞嫌臭就和潘男說：「喂，弄這麼多雞糞來幹嘛？臭的要死！」潘男回應自己把雞糞當寶，能拿來給蔬菜施肥的雞糞是香的，「舔都可以」。郭男對此質疑並說：「你要敢舔，我就給你一萬塊錢。」潘男反覆確認郭男是否當真，郭男也信誓旦旦的表是錢就在車上。潘某就真的俯身朝那一堆雞糞，伸出了舌頭。又再問跟郭男確認一遍。郭男不改前言。沒想到，話才剛說完，潘男就真的舔了雞糞，還伸出舌頭給郭男查證。郭男隨即就後悔不肯拿出錢來，雙方爭執不下，最後打了起來，驚動警方到場。

經過警方調解後，最後雙方握手言和，郭男兌現部分承諾，潘男也賠償了郭男醫藥費。

中國媒體《網易新聞》轉發這則新聞，引發25萬名網友在底下留言。有網友表示，「說了多少遍能舔到你破產還不信」、「差點就創造了1萬的雞滴屁」、「尊嚴這東西有錢的時候值千金，落魄的時候屁都不如。」、「給我100萬我都不幹」、「怎麼沒有人跟我打這樣的賭」。

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  • 爭吵中郭男表示如果潘男敢舔雞糞就給他1萬元人民幣，結果號稱自己的雞糞是香的潘男，真的就舔了雞糞。（示意圖，路透）

    爭吵中郭男表示如果潘男敢舔雞糞就給他1萬元人民幣，結果號稱自己的雞糞是香的潘男，真的就舔了雞糞。（示意圖，路透）

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