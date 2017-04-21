可憐！瘦驢拉不動癱倒路邊 萬人連署相救

西班牙有一隻幫主人載貨的瘦弱驢子，因為無法承受背後所拉車輛的重量，癱倒在地上。（圖擷自The Sun）

2017-04-21 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙有一隻幫主人載貨的瘦弱驢子，因為無法承受背後所拉車輛的重量，癱倒在地上。這隻可憐驢子的照片在網路上被瘋傳，在萬名網友的連署下，牠終於被送到動物中心接受醫療。

綜合外媒報導，西班牙塞戈爾韋（Segorbe）一隻驢子在幫主人拉車載貨物時，因為身體瘦弱、沒有足夠的體力拉車，只能倒在路邊。有民眾看到後就將驢子的模樣拍下，這張照片在網路上被瘋傳，民眾也聯絡了「El Refugio del Burrito」動物保護中心。

動物保護中心於是在網路上發起連署活動，希望能解救這隻驢子，結果在不到13小時就有1.2萬人簽名連署，西班牙當局決定介入本案，他們將這隻驢子從原本的主人家帶走，轉送到保護中心，現在牠已經開始接受完善的醫療了。