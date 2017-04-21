| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 國際

可憐！瘦驢拉不動癱倒路邊 萬人連署相救

西班牙有一隻幫主人載貨的瘦弱驢子，因為無法承受背後所拉車輛的重量，癱倒在地上。（圖擷自The Sun）

2017-04-21  22:50

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙有一隻幫主人載貨的瘦弱驢子，因為無法承受背後所拉車輛的重量，癱倒在地上。這隻可憐驢子的照片在網路上被瘋傳，在萬名網友的連署下，牠終於被送到動物中心接受醫療。

綜合外媒報導，西班牙塞戈爾韋（Segorbe）一隻驢子在幫主人拉車載貨物時，因為身體瘦弱、沒有足夠的體力拉車，只能倒在路邊。有民眾看到後就將驢子的模樣拍下，這張照片在網路上被瘋傳，民眾也聯絡了「El Refugio del Burrito」動物保護中心。

動物保護中心於是在網路上發起連署活動，希望能解救這隻驢子，結果在不到13小時就有1.2萬人簽名連署，西班牙當局決定介入本案，他們將這隻驢子從原本的主人家帶走，轉送到保護中心，現在牠已經開始接受完善的醫療了。

現在驢子已經被送到動物中心治療了。（圖擷自The Sun）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動物 虐待動物 驢子
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：可憐！瘦驢拉不動癱倒路邊 萬人連署相救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.