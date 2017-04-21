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英國女王91歲生日 皇家鳴放禮炮慶祝

作為全球在位最久的君王，英國女王伊麗莎白二世今低調慶祝91歲生日，出生於1926年的她近來已慢慢退居幕後。（法新社）

2017-04-21  22:22

〔即時新聞／綜合報導〕作為全球在位最久的君王，英國女王伊麗莎白二世今低調慶祝91歲生日，出生於1926年的她近來已慢慢退居幕後，將皇家職責交給其他成員。

綜合媒體報導，出生於1926年4月21日的伊麗莎白二世，往年除了會在4月慶祝生日外，也會在6月再次慶祝生日，官方的壽辰之所以訂在每年6月的其中一個週六，主要是屆時天氣會更加風和日麗，更適合進行閱兵儀式。

去年為了慶祝女王生日，英國各地亮起1000盞燈，並辦有街頭派對及盛大慶典。反觀今日在倫敦塔橋（Tower Bridge）及海德公園（Hyde Park）雖然都有鳴放禮炮慶祝她的生日，但這與她去年90大壽持續了1年的活動相比，已是格外低調。

相關報導提到，伊麗莎白二世已開始逐漸將皇家職責交給其他成員，像是將部分皇室公務交給威廉夫婦和其他皇室成員，在去年底女王也已退出包括溫布頓網球賽在內25個組織的贊助人之列。

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今日在倫敦塔橋及海德公園（見圖）雖然都有鳴放禮炮慶祝她的生日，但這與她去年90大壽持續了1年的活動相比，已是格外低調。（路透）

英國皇家騎兵隊成員今到海德公園（見圖）鳴放禮炮，慶祝英國女王的生日。（美聯社）

伊麗莎白二世已開始逐漸將皇家職責交給其他成員，像是將部分皇室公務交給威廉夫婦和其他皇室成員。（法新社）

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