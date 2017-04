英國女王91歲生日 皇家鳴放禮炮慶祝

2017-04-21 22:22

〔即時新聞/綜合報導〕作為全球在位最久的君王,英國女王伊麗莎白二世今低調慶祝91歲生日,出生於1926年的她近來已慢慢退居幕後,將皇家職責交給其他成員。

綜合媒體報導,出生於1926年4月21日的伊麗莎白二世,往年除了會在4月慶祝生日外,也會在6月再次慶祝生日,官方的壽辰之所以訂在每年6月的其中一個週六,主要是屆時天氣會更加風和日麗,更適合進行閱兵儀式。

去年為了慶祝女王生日,英國各地亮起1000盞燈,並辦有街頭派對及盛大慶典。反觀今日在倫敦塔橋(Tower Bridge)及海德公園(Hyde Park)雖然都有鳴放禮炮慶祝她的生日,但這與她去年90大壽持續了1年的活動相比,已是格外低調。

相關報導提到,伊麗莎白二世已開始逐漸將皇家職責交給其他成員,像是將部分皇室公務交給威廉夫婦和其他皇室成員,在去年底女王也已退出包括溫布頓網球賽在內25個組織的贊助人之列。

#Happybirthday , Your Majesty! Queen Elizabeth II is 91 today. pic.twitter.com/IIKX1yKOTH

Queen Elizabeth II is 91 today. She is the oldest monarch in the world. Happy Birthday ????#queensbirthday #Queenat91 pic.twitter.com/4vnocoSviu