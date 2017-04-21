快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
日本治安亮紅燈？ 銀座商人當街遭搶4千萬日圓
2017-04-21 21:18
日本東京銀座鬧區，一名40歲商人在光天化日下被男子搶走手上千萬現金。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本九州福岡市昨（20）日才剛發生一起3.8億日圓（約新台幣1億800萬）的駭人搶案，今日下午在東京最熱鬧的銀座地區，竟也當街發生搶案，一名男子當時手提高達千萬日圓的手提袋，就在眾目睽睽之下被劫走，連2天巨額搶案引發日本民眾譁然。
綜合日媒報導，當地時間下午1點20分左右，在東京銀座5丁目街頭，一名40歲的男性商人剛結束業務接洽，手裡提著7200萬日圓（約新台幣2000多萬）的鉅款，走在路上時卻突然遭一名男子從背後襲擊並猛踢他的腹部，隨後奪取他的手提袋，強盜倉皇逃離時，將部分現金灑落在地，但仍有約4000萬現金（約新台幣1113萬）被劫走。
現場目擊者指出，犯案男子當時穿著藍色運動服及牛仔褲，而據警方調閱的監視錄影器顯示，除了主要犯案者之外，當時疑有另1名同夥騎乘黑色機車接應，並朝新橋車站方向逃離現場，警方懷疑這起案件為集體犯案。
連續2天的街頭搶案讓日本當地人心惶惶，東京警視廳目前正在緊急查緝該男子身分。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看不出來50歲！「李敏鎬媽」熱褲曬辣腿
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 卜睿哲促中「問夠了李明哲 讓他離開」
- 標榜殘廢澡、無膜音樂課 泰學生妹跨海賣淫
- 伏地挺身唱兒歌 虐殺毒友女主嫌癖好詭異
- 江蕙遭歹徒架刀搶劫 菲傭捨命救主直到沒力
- 林可彤曬4月孕肚 外商尪急拚二胎
- 高球》老虎伍茲又動手術 可能半年無再出賽
- 公投法黨團協商沒人來 黃國昌怒嗆三黨
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- MLB》正妹記者高得嚇人 球員幽默化解尷尬（影音）
- 揮別小籠包！陳妍希曬美照「根本少女」
- 挺兒童戲劇慈善公演 終結貧童「餓」夢
- NBA》雷納德太出色 灰熊教頭直呼：他是機器人吧
- 再耕園庇護工場 推客製化喜餅
- MLB》變化球靈活搭配退天使 麥卡勒當主場王
- NBA》東部老八季後賽領先龍頭 魏德：我也沒想到
- 宜蘭文學館春季場 從黑膠唱片中了解文學
- MLB》超級會「K」 塞爾寫2大鬼神數據（影音）
- （影音）SJ藝聲出新曲 成員通通跑來亂
- 陳彥允肌猛臀翹 前後都讓女友們很滿意
- 第四台傳輸線當「教鞭」抽打3歲童 狠母判刑1年
- 賞螢熱區 奧萬大、泰雅渡假村進入最佳觀賞期
- 被男友害胸部紅腫看診 醫生揭開原因讓她超尷尬...
- 中職》投球聽到「啪」一聲 邱品睿左膝韌帶撕裂傷要休8週
- 4/20 威力彩頭獎連19摃
- 2017巴塞爾錶展專輯4：經典年代 時光慶典1
- 劍潭整宅沒電梯 老人家爬樓梯要「倒退嚕」
- 哈瑪星低碳嘉年華 週六、日踩街
- 林亞蒓一審判刑遭停職 臉書發文做屏東終身志工
- 82歲老翁製毒被捕 警赫見曾遭日本遣返文件
- 店員忙到折壽.... 超商臉書頁被問「何時有算命服務？」
- NBA》指導青少年籃球 Kobe辦「曼巴聯盟」
- 黑豬竄逃 機車騎士撞豬摔斷腿
- 台南東南扶輪社 為年輕人裝上「隱形的翅膀」
- 激烈做愛傳出「火車聲」 樓下房東上樓驚見...
- 喪母又遭詐騙恐嚇 男絕望坐橋上尋死
- 台南市府App訊息過期 議員批花錢沒管理
- 漸凍人搭公車有礙 三重客運道歉
- 徐佳瑩攻蛋倒數 歌迷獻愛灑狗糧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本治安亮紅燈？ 銀座商人當街遭搶4千萬日圓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分