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日本治安亮紅燈？ 銀座商人當街遭搶4千萬日圓

日本東京銀座鬧區，一名40歲商人在光天化日下被男子搶走手上千萬現金。（法新社）

2017-04-21  21:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州福岡市昨（20）日才剛發生一起3.8億日圓（約新台幣1億800萬）的駭人搶案，今日下午在東京最熱鬧的銀座地區，竟也當街發生搶案，一名男子當時手提高達千萬日圓的手提袋，就在眾目睽睽之下被劫走，連2天巨額搶案引發日本民眾譁然。

綜合日媒報導，當地時間下午1點20分左右，在東京銀座5丁目街頭，一名40歲的男性商人剛結束業務接洽，手裡提著7200萬日圓（約新台幣2000多萬）的鉅款，走在路上時卻突然遭一名男子從背後襲擊並猛踢他的腹部，隨後奪取他的手提袋，強盜倉皇逃離時，將部分現金灑落在地，但仍有約4000萬現金（約新台幣1113萬）被劫走。

現場目擊者指出，犯案男子當時穿著藍色運動服及牛仔褲，而據警方調閱的監視錄影器顯示，除了主要犯案者之外，當時疑有另1名同夥騎乘黑色機車接應，並朝新橋車站方向逃離現場，警方懷疑這起案件為集體犯案。

連續2天的街頭搶案讓日本當地人心惶惶，東京警視廳目前正在緊急查緝該男子身分。

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  • 東京警視廳在案發當場拉起封鎖線，積極尋找犯案者線索。（法新社）

    東京警視廳在案發當場拉起封鎖線，積極尋找犯案者線索。（法新社）

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