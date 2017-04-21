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NASA外太空開直播 竟然拍到幽浮？
2017-04-21 21:33
NASA國際太空站的直播影片中，出現一個在太空中飄動的白色不明物體。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕最近NASA（美國國家航空暨太空總署）國際太空站（International Space Station）的直播影片中，出現一個在太空中飄動的不明物體，引來許多人討論，有陰謀論者更認為那是幽浮。
綜合外媒報導，最近由NASA拍攝、來自於國際太空站的直播片段在網路上被瘋傳，影片中可見一個長型的白色圓筒狀物體在太空中緩慢飄動，不過它很快就從鏡頭前消失。幽浮（UFO）專家瓦林（Scott C Waring）認為該物體可能是幽浮，他更指出，該物體潛入黑色環境，可能是要躲避其他外星生物。
而這並非NASA首次在外太空拍到可疑物體，今年2月NASA架設的鏡頭也曾拍到6個看起來像球的超大物體，從太空航站旁邊經過。去年還有一位太空人向地面管制中心（ground control）回報，他看到一個紅色不明飛行物。
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