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矽谷榨汁機一台2萬1 被踢爆壓縮包「只是榨好的蔬果汁」

2017-04-21  22:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技公司「Juicero」主打特製壓縮蔬果包，搭配一台要價699美元（約新台幣21219元）的「高科技智慧果汁機」，健康概念風靡矽谷，獲得上億美元投資，最近卻被踢爆蔬果包「用手就能榨」，根本不需要榨汁機，網友怒批根本是詐欺，生產公司則表示願意接受退貨。

綜合媒體報導，Juicero榨汁機本身要價不斐，但它不能直接處理新鮮蔬果，而是要加購每5包29.99美元（約新台幣910元）的特製壓縮蔬果包，才能喝到果汁。

這款榨汁機由Juicero創辦人艾文斯開發，他自比為榨汁機界的「賈伯斯」，在機器上結合掃描器、微電腦、Wi-Fi等功能，號稱能以強達4噸的壓力來榨汁，更獲得多家創投公司投資大約1.2億美元（約新台幣36.6億）。

不過，榨汁機上市後，使用者發現徒手就能從蔬果包中擠出果汁，根本不需要榨汁機；《彭博社》記者親自測試，證實人力榨汁和機器榨汁差不多快，果汁量甚至比機器榨還多。消息傳出後，不少人懷疑「壓縮蔬果包」裡裝的根本就是「蔬果渣和榨好的蔬果汁」，昂貴榨汁機只是一場騙局！

內部人士解釋，榨汁機有400多個高科技元件，還能掃描蔬果包的條碼，判斷是否過期；不過使用者則駁斥，蔬果包外裝上就有印上賞味期限，只要沒瞎就看得到。執行長唐恩（Jeff Dunn）表示，蔬果包確實可以用手擠，但是會搞得很髒亂，而且很累；愛用者也力挺表示，使用Juicero榨汁機可以輕鬆善後，相當方便。不過Juicero還是宣布，願意在30天內接受全額退費，所有對產品感到不滿的消費者都可以退回榨汁機。

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  • Juicero榨汁機除了本身要價不斐，還要搭每5包29.99美元（約新台幣910元）的特製壓縮蔬果包，最近卻被踢爆壓縮蔬果包其實用手就能擠出果汁，不少人質疑裡面裝的是榨好的蔬果汁。（圖翻攝自YouTube影片）

    Juicero榨汁機除了本身要價不斐，還要搭每5包29.99美元（約新台幣910元）的特製壓縮蔬果包，最近卻被踢爆壓縮蔬果包其實用手就能擠出果汁，不少人質疑裡面裝的是榨好的蔬果汁。（圖翻攝自YouTube影片）

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