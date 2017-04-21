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飽嗝有人味？ 警射殺尼羅河鱷尋獲南非失蹤獵人
2017-04-21 23:01
〔即時新聞／綜合報導〕南非一名44歲的獵人范西爾（Scott Van Zyl）上週在辛巴威狩獵之旅時失蹤，最後經警方蒐證並經過DNA比對後，證實范西爾不幸在河畔遭2隻鱷魚攻擊後身亡，其遺骸已在鱷魚胃內發現。
綜合外媒報導，范西爾是一名經驗豐富的出色獵人，育有2子，經營著一間專門招攬國外客戶至南非參與狩獵活動的公司。但卻在上週至辛巴威與當地動物足跡追蹤者分開行動後，不幸罹難，原本兩人與狗群都應在當天下午傍晚回到營地，但遲遲不見范西爾，因此追蹤者立刻報警處理。
當地警方派出搜救隊與直升機進行大規模搜索，發現范西爾私人物品與獵槍仍留在卡車內，但足跡卻在林坡坡河（Limpopo River）失去蹤影，搜索隊員魯倫斯（Sakkie Louwrens）指出，警方認為徘徊在附近的2隻尼羅河鱷涉嫌重大，在與動物自然保育部門洽商後，決定將牠們射殺尋找線索，果然在鱷魚胃中發現人類遺骸，經DNA比對後，確認罹難者正是失蹤的獵人范西爾。
辛巴威在過去1個月內，已經發生4人喪命鱷魚口中的慘案，而近日來辛巴威大雨不斷，因此鱷魚的棲地也隨上漲的水域產生變化，來到平日不常出沒的地區導致人們疏於防範而喪命。警方正努力釐清范西爾遇害的過程與細節。
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