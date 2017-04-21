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槍手闖入俄國聯邦安全局分局 殺死1官員1遊客

2017-04-21  18:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯伯力（Khabarovsk）稍早前發生槍擊事件，一名持槍男子闖進俄羅斯聯邦安全局（Russian Federal Security Service）分局辦公室開火，造成一名遊客和一名安全局人員死亡。

綜合外媒報導，俄國伯力今天當地時間17點02分，一名持槍男子沒有經過金屬探測器檢測，就闖進當地聯邦安全局分局辦公室。男子隨後在辦公室內開火，造成一名安全局人員和一位來自中東歐的觀光客死亡，另外還有一人受傷。該名持槍男子隨後遭擊斃，現在本案仍在調查中。

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  • 持槍男子已遭擊斃。（圖擷自YouTube）

    持槍男子已遭擊斃。（圖擷自YouTube）

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