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誇張！男子行跡可疑遭海關攔查 背包竟藏98條球蟒

2017-04-21  17:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名香港男子入境中國廣東深圳福田口岸海關，行經海關X光機時，沒有將背包放入X光機檢查，反而擠入人群企圖闖關，海關上前攔查，打開男子背包時，赫然發現裡面竟有98條正在蠕動的球蟒，還發出「嘶嘶」聲，景象十分嚇人。

據《新浪網》報導，海關人員指出，攔查該男子的背包時，感覺到背包有東西在蠕動，且發出「極其細小聲音」。打開背包後，發現裡面有超過10個白色布袋，且每個布袋內有7至8條活幼蛇，共計98條，

該男子向海關人員供稱，該批幼蛇都是球蟒。每隻球蟒長度不到20公分，外形小巧可愛，表皮為黑色或灰褐色，帶有棕黃色的條狀斑紋。海關人員打開布袋後，這些球蟒顯得很敏感，發出「嘶嘶」響聲，被觸碰後身體緊緊圍繞成一個球型，把頭藏在裡面。據了解，球蟒原產於非洲，是一種小型無毒蟒蛇，生性溫順膽怯，通常被當作觀賞寵物飼養。

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  • 香港男子形跡可疑遭中國海關攔查，沒想到背包裡竟有98條活的球蟒。（圖擷自《新浪網》）

    香港男子形跡可疑遭中國海關攔查，沒想到背包裡竟有98條活的球蟒。（圖擷自《新浪網》）

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