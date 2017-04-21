美調查：千禧世代寧要事業 不要結婚生子

根據美國的最新調查，美國18至34歲的千禧世代年輕人更重視事業與教育，輕視婚姻與孩子。（法新社）

2017-04-21 17:10

〔編譯陳正健／綜合報導〕千禧世代的價值觀與上一代截然不同。根據美國最新調查，美國18至34歲的千禧世代年輕人更重視事業與教育，輕視婚姻與孩子。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）最新調查顯示，多數千禧世代認為，在成人世界中，教育和經濟成就極其重要。另有55%千禧世代覺得，結婚生子不是非常重要。

千禧世代的價值觀與上一世代形成強大落差。1975年，美國有10分之8的年輕人在30歲前結婚，但現代人普遍晚婚。

此外，千禧世代中有超過3分之1仍與父母同住，大約是2400萬人。這些「啃老族」年輕人中約有25%沒有工作和就學。

這份調查報告指出，今日年輕人與上一時代幾乎在各方面都有不同觀點，包括教育多寡、工作經驗和成家時間等。