讚北韓應援團全是「天然美女」 韓總統候選人挨批失言

2017-04-21 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選在即，共同民主黨候選人文在寅卻不小心失言！他在一次公開場合上，稱北韓女應援團是「天然美女」，這樣的發言引起輿論批評，也讓文在寅趕忙道歉。

根據《朝鮮日報》報導，目前民調居首的文在寅，昨日出席「江原道發展對話」懇談會時，提到在2002年釜山亞運期間，門票銷售慘淡，但在北韓應援團加入後氣氛有了變化，更讓該屆賽事獲利。

江原道知事崔文洵接著說，此次他們也向北韓邀請了「美女應援團」，希望下一屆政府上任後，南北韓關係能出現變化。文在寅則說，亞運時看到北韓應援團，「完全是天然美女」，但事後看到報導，才知道北韓人也會整形。

原先是想緩和兩韓關係的言論反倒挨轟，外界批評文在寅強調「天然美女」是用外貌來評價女性。文在寅對此發表聲明道歉，「拋開目的和前後經過不說，對於因為我的發言而感到不悅的女性表示歉意。」