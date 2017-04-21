| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 國際

讚北韓應援團全是「天然美女」 韓總統候選人挨批失言

2017-04-21  16:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選在即，共同民主黨候選人文在寅卻不小心失言！他在一次公開場合上，稱北韓女應援團是「天然美女」，這樣的發言引起輿論批評，也讓文在寅趕忙道歉。

根據《朝鮮日報》報導，目前民調居首的文在寅，昨日出席「江原道發展對話」懇談會時，提到在2002年釜山亞運期間，門票銷售慘淡，但在北韓應援團加入後氣氛有了變化，更讓該屆賽事獲利。

江原道知事崔文洵接著說，此次他們也向北韓邀請了「美女應援團」，希望下一屆政府上任後，南北韓關係能出現變化。文在寅則說，亞運時看到北韓應援團，「完全是天然美女」，但事後看到報導，才知道北韓人也會整形。

原先是想緩和兩韓關係的言論反倒挨轟，外界批評文在寅強調「天然美女」是用外貌來評價女性。文在寅對此發表聲明道歉，「拋開目的和前後經過不說，對於因為我的發言而感到不悅的女性表示歉意。」

廣告
  • 南韓共同民主黨候選人文在寅。（路透）

    南韓共同民主黨候選人文在寅。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 南韓 南韓總統 整形 文在寅 總統選舉 美女
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：讚北韓應援團全是「天然美女」 韓總統候選人挨批失言


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.