12年來首次 美阿肯色州執行死刑
2017-04-21 15:49
〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州政府計畫在4月底前，連續處決8名死刑犯，遭到死囚的律師抗議後，法官已對部分囚犯的「注射死刑」發出限制令。而在1993年2月9日勒死26歲女子的李（Ledell Lee），則於當地時間星期四（20日）晚間11時44分被執行死刑。他是阿肯色州政府2005年以來，首位處死的死刑犯。
據《CNN》報導，51歲的李在接受死刑前，不願說出任何遺言，只要求了最後一餐要吃聖餐。在這之前，律師將他的案子上訴到美國最高法院，雖然一度拖延死刑，但法院經過投票後決定執行，李於法院裁決後的30分鐘內死亡。
在李之後，有兩名死囚將在下星期一（24日）執行死刑。一位是瓊斯（Jack Harold Jones），他在1995年強姦了一名34歲母親後將她槍殺，並痛毆她11歲的女兒，試圖將女童遺棄至死，最後11歲女童被幸運救回。另一名死囚威廉斯（Marcel W. Williams），在1994年於加油站強迫一名女性上車，並將她殺害棄屍。
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