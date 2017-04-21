韓總統參選人踩性別地雷 猛嗆女性與同性戀

南韓執政黨自由韓國黨的總統參選人洪準杓，最近說了許多歧視女性和同性戀的言語，引起眾多批評。（法新社）

2017-04-21 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠遭彈劾下台後，執政黨自由韓國黨派出洪準杓參與5月9日的總統大選，但他的聲勢遠遠落後於文在寅和安哲秀。可能是為了追求保守派支持，洪準杓最近連續講出歧視女性和同性戀的言語，引起眾多批評。

據《韓國時報》報導，洪準杓被問到是否有和妻子分擔家務時，他反問「我怎麼會洗菜？」洪甚至說「我甚至還不會煮泡麵。」講完這些洪又加碼地說「男人有自己的工作，女性有自己的工作，這是自然形成的。」這句話的含意是男性就該在外面工作，女性就該負責家務。

洪準杓踩女性地雷還不夠，接著討論到如果他的兒子是同性戀，那麼他無法接受。洪準杓說，有些人認為這是人權問題，但性向是自然界所賦予的，所以他不喜歡同性戀。

洪準杓的說法遭受強烈的抨擊，被認為是代表著老舊的思維。洪則只對於自己的女性歧視做出回應，他表示他只是在講家庭主婦的狀況，並沒有討論到職業婦女。