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東北亞局勢緊張 安倍再放棄參拜靖國神社

日本跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」，今日上午集體參拜靖國神社舉行的春季例行大祭。（法新社）

2017-04-21  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕總是會挑起國際政治敏感神經的日本靖國神社，4月23日前都是春季例行大祭的時刻。不過在東北亞緊張時刻之際，日本首相安倍晉三再次選擇放棄前往參拜。

綜合日媒報導，靖國神社於春季4月與秋季10月例行舉辦大祭，今日日本有多位議員跟政府官員前往參拜。但由於參拜靖國神社總會挑起中韓等國的不滿，因此日本首相安倍再次選擇缺席。

安倍晉三在二次擔任日本首相後，僅在2013年12月前往參拜，往後都以供奉真榊祭品來應對，目前的春季例行大祭，安倍再次選擇供奉供品方式參與。由於朝鮮半島問題造成東北亞情勢緊張，日媒指出，安倍認為要停止北韓挑釁行動，首要就是顧及美韓以及中國關係。

今日前往靖國神社參拜的自民黨參議員，同時也是「大家一起參拜靖國神社國會議員會」會長的尾辻秀久，對於安倍自2013年後就未曾參拜靖國神社一事表示，首相應以國家利益最優先，再進行綜合判斷。

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  • 靖國神社的春季例行大祭，日本首相安倍晉三選擇以供奉供品方式參與，不前往參拜。（美聯社）

    靖國神社的春季例行大祭，日本首相安倍晉三選擇以供奉供品方式參與，不前往參拜。（美聯社）

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