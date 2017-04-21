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你的水來解我的渴... 強國副校長婚外情超鹹濕

2017-04-21  13:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇無錫某實驗學校的55歲翁姓副校長，傳出婚外情的醜聞，這起外遇引起矚目的原因，在於疑似他與小三露骨的對話和淫穢的圖片，都在網路上廣泛流傳，其中包括翁男要求女方「你的水來解我的渴」，顯示出翁姓副校長對於性愛似乎很飢渴。

據《現代快報》報導，這些對話截圖和照片，是由一名手機回收商手裡流出。他在整修一隻手機時，意外發現相簿裡面有這些令人想入非非的相片。

兒女都已經成家立業的翁男，在事情傳出後承認他的確是截圖裡的男子，但他從來都沒有發送過這些淫亂的文字和圖片，而且他目前還遭到了勒索敲詐，現在已報警處理。

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  • 中國江蘇無錫翁姓副校長傳出婚外情，還和小三有露骨的對話，如要求「你的水來解我的渴」。（圖擷自《中華網》）

    中國江蘇無錫翁姓副校長傳出婚外情，還和小三有露骨的對話，如要求「你的水來解我的渴」。（圖擷自《中華網》）

  • 翁男疑似傳送自己的生殖器照片。（圖擷自《中華網》）

    翁男疑似傳送自己的生殖器照片。（圖擷自《中華網》）

  • 女方則以美腿照回應。（圖擷自《中華網》）

    女方則以美腿照回應。（圖擷自《中華網》）

  • 翁姓副校長的自拍照。（圖擷自《中華網》）

    翁姓副校長的自拍照。（圖擷自《中華網》）

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相關關鍵字： 中國 偷情 外遇 婚外情
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