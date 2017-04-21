你的水來解我的渴... 強國副校長婚外情超鹹濕
2017-04-21 13:57
〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇無錫某實驗學校的55歲翁姓副校長，傳出婚外情的醜聞，這起外遇引起矚目的原因，在於疑似他與小三露骨的對話和淫穢的圖片，都在網路上廣泛流傳，其中包括翁男要求女方「你的水來解我的渴」，顯示出翁姓副校長對於性愛似乎很飢渴。
據《現代快報》報導，這些對話截圖和照片，是由一名手機回收商手裡流出。他在整修一隻手機時，意外發現相簿裡面有這些令人想入非非的相片。
兒女都已經成家立業的翁男，在事情傳出後承認他的確是截圖裡的男子，但他從來都沒有發送過這些淫亂的文字和圖片，而且他目前還遭到了勒索敲詐，現在已報警處理。
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