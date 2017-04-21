| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！食藥署檢出雞蛋疑含世紀之毒戴奧辛 高雄民宅火警2人受困 消防隊搶救 PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 國際

房子太老舊！傳朴槿惠變賣私宅 下週搬新家

2017-04-21  13:44

〔即時新聞／綜合報導〕韓國前總統朴槿惠遭彈劾下台後，傳出要變賣老宅，預計下週搬至新家！

根據《韓聯社》報導，由於朴槿惠在首爾三成洞的私宅，太過老舊，加上不願帶給附近居民不便，決定將它變賣。

朴槿惠預計下週搬至位於內谷洞的新家，朴槿惠表示，老宅一帶較繁華，內谷洞新家較清靜。

廣告
  • 朴槿惠表示，老宅一帶較繁華，內谷洞新家較清靜。（法新社）

    朴槿惠表示，老宅一帶較繁華，內谷洞新家較清靜。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 彈劾 朴槿惠
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：房子太老舊！傳朴槿惠變賣私宅 下週搬新家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.