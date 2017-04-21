房子太老舊！傳朴槿惠變賣私宅 下週搬新家

2017-04-21 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕韓國前總統朴槿惠遭彈劾下台後，傳出要變賣老宅，預計下週搬至新家！

根據《韓聯社》報導，由於朴槿惠在首爾三成洞的私宅，太過老舊，加上不願帶給附近居民不便，決定將它變賣。

朴槿惠預計下週搬至位於內谷洞的新家，朴槿惠表示，老宅一帶較繁華，內谷洞新家較清靜。