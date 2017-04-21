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審稿造假 中國學者遭國際期刊撤銷107篇醫學論文

由於中國學者審稿資料造假，世界知名學術出版商「斯普林格」宣布撤銷中國學者所發表的107篇醫學論文。（情境圖）

2017-04-21  12:32

〔即時新聞／綜合報導〕世界知名學術出版商「斯普林格」（Springer）宣布，撤銷旗下的學術刊物《腫瘤生物學》（Tumor Biology）所發表的107篇論文，原因在於他們在調查中發現這些論文的審稿人郵箱地址是假的，甚至審稿報告也是偽造的，這107篇論文都是來自中國學者。

總部位於德國的出版公司「斯普林格」今天宣布，撤銷旗下的學術刊物《腫瘤生物學》所發表的107篇論文，他們在調查中掌握了「確鑿的證據」（clear evidence），發現這些論文的審稿人Email都是假的，甚至審稿報告也是偽造的，這些作者冒用該領域權威的名字申請Email，在這些權威不知情的情況下，利用假的Email向期刊推薦這些論文。

根據斯普林格所提供的名單來看，這107篇被撤銷的論文都來自中國學者，其中不乏上海交通大學、浙江大學、中國醫科大學等名校，可謂成群結隊；2015年，「斯普林格」也曾因類似原因，撤銷旗下10家期刊所發表的64篇論文，來自中國的論文占大多數。

由於《腫瘤生物學》與「斯普林格」的合作到去年年底，該雜誌新的出版商SAGE的發言人表示，《腫瘤生物學》編輯團隊已經推出了新的評審辦法，預防未來的假冒審查事件。

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相關關鍵字： 偽造 國際醫學期刊 撤稿 論文造假
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