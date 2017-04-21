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三星認了S8螢幕災情？ 試圖以軟體更新應對

南韓三星旗艦手機Galaxy S8出現螢幕會有不自然淡紅色的災情，三星目前規劃更新軟體。（法新社）

2017-04-21  12:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星旗艦手機Galaxy S8上市沒多久，就傳出災情，不少消費者反映螢幕上會出現不自然的淡紅色。三星公司對此表示，他們將計劃以軟體更新來升級色彩的優化功能，讓用戶可以更加容易地調整螢幕所顯示的顏色。

據《韓聯社》報導，三星在此之前一直否認是手機硬體的問題，也聲明手機使用者可以藉由調整顏色的選項，來避免螢幕出現莫名的淡紅色。對於這次將進行的軟體更新，三星仍強調這並非意味以前的軟體有問題，而是讓用戶能有更多的選擇來優化螢幕色彩。

然而南韓當地的3C觀察家表示，更新並不能堵上批評者的嘴巴，有人則認為目前三星S8所遇到的問題，可能是手機螢幕的芯片發生故障。

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