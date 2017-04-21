說好的美國航母沒出現 南韓人怒了！

美航空母艦卡爾文森號。（法新社）

2017-04-21 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕面對北韓核武威脅，美國川普先前放話，要派出「超強艦隊」嚴防平壤，但隨著日子過去，並沒有航母戰鬥群要在朝鮮半島集結的跡象，讓南韓人充滿疑惑。

川普在上週接受《福斯新聞網》專訪時表示，美軍將派出卡爾文森航母戰鬥群前往朝鮮半島，他說「我們不但會派出艦隊，還擁有強而有力的的潛艇，甚至比航母更加強大」，但在這段期間，卡爾文森號始終沒有開往朝鮮半島，而是與澳洲海軍在印度洋進行演習，直到現在才往日本海前進。

南韓總統候選人洪準杓表示，「川普的言論，對南韓國安來說是非常重要的」、「如果這是一個謊言，那在川普執政期間，南韓不會再相信川普所說的任何話。」南韓《中央日報》更以「卡爾文森號的謊言」作為頭條，諷刺地說「北韓時常在閱兵展示假的飛彈，那美國現在對北韓的政策不也是如此？」

對於美國可能是採用虛張聲勢的戰略應付北韓，南韓首爾大學教授楊謀金（Yang Moo-jin）指出，美國自總統到國防部長，都想用這樣的方式對北韓施壓，但他認為，強國的實力是來自於果斷、清楚、透明等特性。他還提到，「當自家領導人信口開河時，美國要如何期望南韓民眾信任他們？身為南韓象徵性的親密盟友，這樣會使人民感到受傷。」